UWW: греко-римская борьба не будет исключена из программы Олимпиады 2024 года

Пресс-служба Объединённого мира борьбы (UWW) опровергла заявление и. о. президента Федерации спортивной борьбы Азербайджана, члена бюро UWW Намика Алиев о возможном исключении греко-римской борьбы из соревновательной программы Олимпийских игр 2024 года в Париже. Алиев опирался на то, что греко-римская борьба не вошла в программу юношеских Игр 2022 года в Дакаре.
«Президент UWW Ненад Лалович сказал, что греко-римская борьба всегда была в планах Парижа-2024 и останется в олимпийской программе ещё на многие годы. Мы имеем дело со случаем, когда человек, бравший интервью, неверно истолковал то, что было сказано, поскольку плохо знаком с олимпийским контекстом.
В 2022 году юношеские Олимпийские игры пройдут в Сенегале, и поскольку ЮОИ рассматривается как лаборатория для Олимпийских игр, шесть месяцев назад исполком UWW принял решение чередовать на ЮОИ существующие олимпийские стили, чтобы представлять на них новые стили. В 2022 году ЮОИ будут включать в себя вольный и новый стили, а в 2026 году новый стиль будет представлен вместе с греко-римским. Новые стили ещё предстоит утвердить.
Это динамическое сотрудничество международных федераций с Международным олимпийским комитетом с целью тестирования новых стилей в необходимых условиях», — цитирует представителя пресс-службы UWW ТАСС.
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