Артемьев и Грищук вышли в четвертьфинал супертурнира Chessable Masters

22 июня завершились матчи предварительного этапа супертурнира Chessable Masters, входящего в серию Magnus Carlsen Chess Tour, в группе А.
По их итогам по 6 очков из 10 набрали действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и россиянин Владислав Артемьев. На 1 очко отстали американец Хикару Накамура, а также россияне Александр Грищук и Даниил Дубов. Худшие дополнительные показатели не позволили Дубову отобраться в четвертьфинал. Также из турнира выбыл Харикришна Пентала, в активе которого 3 очка.
Завтра, 23 июня определится квартет сильнейших в группе В. Там с 3 очками из 5 лидируют француз Максим Вашье-Лаграв и голландец Аниш Гири. На пол-очка отстают американец Фабиано Каруана, китаец Дин Лижэнь и россиянин Ян Непомнящий. 1,5 очка в активе у Теймура Раджабова из Азербайджана.
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