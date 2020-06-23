Артемьев и Грищук вышли в четвертьфинал супертурнира Chessable Masters

22 июня завершились матчи предварительного этапа супертурнира Chessable Masters, входящего в серию Magnus Carlsen Chess Tour, в группе А.

По их итогам по 6 очков из 10 набрали действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и россиянин Владислав Артемьев. На 1 очко отстали американец Хикару Накамура, а также россияне Александр Грищук и Даниил Дубов. Худшие дополнительные показатели не позволили Дубову отобраться в четвертьфинал. Также из турнира выбыл Харикришна Пентала, в активе которого 3 очка.



Завтра, 23 июня определится квартет сильнейших в группе В. Там с 3 очками из 5 лидируют француз Максим Вашье-Лаграв и голландец Аниш Гири. На пол-очка отстают американец Фабиано Каруана, китаец Дин Лижэнь и россиянин Ян Непомнящий. 1,5 очка в активе у Теймура Раджабова из Азербайджана.