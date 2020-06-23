Спортивный агент рассказал, сколько ВФЛА должна выплатить World Athletics до 1 июля

Агент серебряного призёра Олимпийских игр — 2012 Елены Соколовой, бывший кандидат в президенты ВФЛА Михаил Гусев рассказал, что в реальности до 1 июля Всероссийская федерация лёгкой атлетики должна заплатить World Athletics $ 11,6 млн, чтобы российские легкоатлеты могли выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Кроме штрафа в $ 5 млн, ещё $ 5 млн надо будет перечислить на депозит. Эти деньги России простят, если не будет допущено аналогичных нарушений. Еще $ 1,6 млн придётся отдать за работу комиссии Руне Андерсена, которая создана для восстановления статуса ВФЛА.

«Действительно, штраф составляет $ 5 млн плюс $ 5 млн условно и ещё $ 1,6 млн — расходы на деятельность рабочей группы Руне Андерсена. Таким образом, надо перевести $ 11,6 млн в пользу World Athletics до 1 июля, чтобы сохранить нейтральный статус для всех наших легкоатлетов (которые соответствуют ранее утвержденным критериям) на коммерческих соревнованиях. А также чтобы иметь по 10 представителей на чемпионате мира и Олимпийских играх. Если эти выплаты сделаны не будут, то после 1 июля назначат дату Совета World Athletics, который должен будет решить, как дальше поступить с российскими спортсменами. Понятно, что в таком случае нам надо готовиться к худшему.

Как образовался штраф в $ 5 млн? Дмитрий Шляхтин подписал с World Athletics документ, согласно которому все расходы на расследование по делу Лысенко будет оплачивать ВФЛА. В итоге AIU проанализировала 6 терабайт электронных данных, а также перевела с русского на английский 7 тыс. документов. Думаю, что только на переводы было потрачено примерно $ 0,5 млн. Чтобы оспорить такие большие расходы после подписанного главой ВФЛА документа, надо опять же идти в суд. При этом смущает, что в самой ВФЛА не хотят провести внутреннее расследование инцидента, ведь, по словам тренера Лысенко Евгения Загорулько, об этой справке знали многие люди, в том числе главный тренер Юрий Борзаковский», — приводят слова Гусева «Известия».