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«Ну что за девочка...» Подписчики оценили новое фото Каролины Севастьяновой в купальнике

«Ну что за девочка...» Подписчики оценили новое фото Каролины Севастьяновой в купальнике
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала в «Инстаграме» новую фотографию. На фото можно посмотреть, как спортсменка выглядит в закрытом купальнике.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Севастьяновой.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.

«Ну что за девочка...».
«Если он не сделает тебе предложение в этом году, это сделаю я».
«Красотка внеземных масштабов».
«С каждым днём всё лучше и лучше, крошка».

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

«Вот это ноги», «Эталон женского тела». Подписчики — о новых фото Каролины Севастьяновой
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