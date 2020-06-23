«Ну что за девочка...» Подписчики оценили новое фото Каролины Севастьяновой в купальнике

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала в «Инстаграме» новую фотографию. На фото можно посмотреть, как спортсменка выглядит в закрытом купальнике.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Севастьяновой.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.

«Ну что за девочка...».

«Если он не сделает тебе предложение в этом году, это сделаю я».

«Красотка внеземных масштабов».

«С каждым днём всё лучше и лучше, крошка».

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.