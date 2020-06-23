В России за сутки коронавирусом заразилось 7425 человек, отмечено 153 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 7425 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 599 705 человек, из которых выздоровело 356 429. Зафиксировано ещё 153 летальных исхода. За всё время скончалось 8359 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 1081

Московская область — 504

Ханты-Мансийский АО — 319

Челябинская область — 258

Санкт-Петербург — 220

Нижегородская область — 216

Иркутская область — 198

Воронежская область — 197

Свердловская область — 182

Красноярский край — 149

Ямало-Ненецкий АО — 145

Ростовская область — 140

Республика Тыва — 140

Архангельская область — 124

Саратовская область — 109

Ульяновская область — 106

Новосибирская область — 106

Волгоградская область — 104

Ставропольский край — 90

Приморский край — 85

Омская область — 82

Тульская область — 81

Карачаево-Черкесская Республика — 81

Хабаровский край — 79

Ивановская область — 78

Республика Саха (Якутия) — 75

Брянская область — 74

Кабардино-Балкарская Республика — 74

Алтайский край — 74

Республика Дагестан — 73

Белгородская область — 72

Пензенская область — 71

Забайкальский край — 71

Мурманская область — 70

Чувашская Республика — 66

Оренбургская область — 65

Пермский край — 64

Самарская область — 63

Республика Коми — 62

Псковская область — 61

Томская область — 61

Краснодарский край — 60

Тверская область — 59

Курская область — 57

Новгородская область — 57

Орловская область — 55

Калужская область — 54

Республика Мордовия — 54

Владимирская область — 52

Республика Башкортостан — 52

Ленинградская область — 51

Липецкая область — 49

Ярославская область — 47

Тюменская область — 46

Рязанская область — 45

Тамбовская область — 45

Амурская область — 45

Кемеровская область — 44

Республика Бурятия — 43

Смоленская область — 41

Камчатский край — 41

Республика Татарстан — 40

Республика Адыгея — 38

Астраханская область — 36

Кировская область — 36

Республика Марий Эл — 35

Республика Ингушетия — 32

Республика Алтай — 30

Республика Северная Осетия — 28

Калининградская область — 27

Костромская область — 26

Вологодская область — 21

Курганская область — 20

Республика Хакасия — 19

Республика Карелия — 18

Удмуртская Республика — 18

Чеченская Республика — 15

Севастополь — 7

Республика Крым — 5

Магаданская область — 3

Республика Калмыкия — 1

Сахалинская область — 1

Еврейская АО — 1

Чукотский АО — 1.