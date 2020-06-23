Российским спортсменам не станут снижать госфинансирование

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что финансирование спортсменов, представляющих сборные команды России, сохранится в прежних объёмах.
«Иногда люди путают деятельность профессиональных клубов, и в основном часто вопрос именно поэтому адресуется нам: как будет продолжаться дальнейшее финансирование деятельности профессиональных клубов, лиг, в частности в футболе, в хоккее. Здесь вопрос очень сложный. И мы понимаем, что значительная часть из них получала финансирование из регионального бюджета.
Но мы знаем, что наши спортсмены, в частности члены сборных команд, — это тоже профессиональные спортсмены. Они также получают заработную плату, они находятся на ставках. Этот блок абсолютно не претерпит никаких изменений, будет продолжение финансирования в тех же объёмах», — рассказал Матыцин в эфире телеканала «Россия 24».
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