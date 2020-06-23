«Вмешательство в Олимпийскую хартию». Глава ОКР Поздняков — о конфликте ВАДА с РУСАДА

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что при разбирательстве дела между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) присутствует вмешательство в положение Олимпийской хартии.
Напомним, в декабре 2019 года ВАДА отстранило российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. При этом отмечалось, что чистые спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определённых условий. В РУСАДА не согласились с ВАДА, и слушания по делу состоятся в CAS в ноябре.
«Разбирательство, конечно, накладывает отпечаток на нашу работу, но не в части наших программ подготовки к ОИ. Это всё у нас идёт чётко и по плану.
Мы уверены в том, что в качестве третьих заинтересованных сторон в настоящий момент выступает и МОК. Здесь, с нашей точки зрения, напрямую есть вмешательство в положение Олимпийской хартии, которая гарантирует права для всех чистых спортсменов участвовать без ограничений на ОИ», — сказал Поздняков в эфире телеканала «Россия 24».
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