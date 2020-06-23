В ВФЛА отреагировали на открытое письмо легкоатлетов к Путину

Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко отреагировал на публикацию открытого письма Марии Ласицкене, Сергея Шубенкова и Анжелики Сидоровой в адрес президента России Владимира Путина.

Напомним, спортсмены обратились к Путину в связи с ситуацией в российской лёгкой атлетике. Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) из-за ситуации с допингом. До 1 июля ВФЛА должна выплатить $ 11,6 млн штрафа.

«По самому письму пока комментария не будет. Что касается ситуации, то вы знаете, что она очень непростая. Мы уже не раз говорили, что ни в коем случае нельзя увязывать штрафы с нейтральным статусом. Это совершенно не коррелируемые вещи: нарушения Лысенко и ущемление спортсменов с нейтральным статусом», — приводит слова Юрченко «Р-Спорт».