В ВФЛА отреагировали на открытое письмо легкоатлетов к Путину

Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко отреагировал на публикацию открытого письма Марии Ласицкене, Сергея Шубенкова и Анжелики Сидоровой в адрес президента России Владимира Путина.
Напомним, спортсмены обратились к Путину в связи с ситуацией в российской лёгкой атлетике. Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) из-за ситуации с допингом. До 1 июля ВФЛА должна выплатить $ 11,6 млн штрафа.
«По самому письму пока комментария не будет. Что касается ситуации, то вы знаете, что она очень непростая. Мы уже не раз говорили, что ни в коем случае нельзя увязывать штрафы с нейтральным статусом. Это совершенно не коррелируемые вещи: нарушения Лысенко и ущемление спортсменов с нейтральным статусом», — приводит слова Юрченко «Р-Спорт».
- 23 июня 2020
-
14:00
-
12:59
-
12:11
-
12:00
-
11:29
-
10:36
-
09:44
-
00:59
-
00:40
- 22 июня 2020
-
22:19
-
18:00
-
17:49
-
17:05
-
16:51
-
15:41
-
15:30
-
15:00
-
14:46
-
13:39
-
12:59
-
10:32
-
10:12
-
09:32
-
09:15
-
00:36
- 21 июня 2020
-
23:31
-
22:39
-
20:07
-
18:31
-
18:07
-
16:23
-
13:00
-
11:26
-
00:17
- 20 июня 2020
-
23:32