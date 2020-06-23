Владимир Путин — о пандемии коронавируса: очень важно, что в России не было растерянности

Президент Российской Федерации Владимир Путин в эти минуты выступает с обращением к россиянам. Глава государства рассказал об успешной борьбе с пандемией коронавируса.

«Очень важно, что у нас в стране не было растерянности. Многих людей объединило чёткое понимание ситуации, осознание реальной угрозы. Победить можно только вместе. Человеческая жизнь — самое главное. Мы смогли ответить на вызов колоссальной сложности. Хотел бы искреннее поблагодарить вас за ответственное отношение к вашему здоровью. Особо отмечу добровольцев, волонтёров.

Эпидемия резко разделила время на до и после. Мы с самого начала анализировали ситуацию совместно с экспертами и учёными. Крупные очаги заражения были зафиксированы по соседству. Меры санитарной защиты сыграли свою роль, что позволило нам выиграть драгоценное время. Мы убедились, что эпидемии можно противостоять. Главное — работать на опережение, учитывать опыт других стран. Полностью отгородиться от угрозы невозможно. Это было понятно. Когда это произошло, мы сделали то, чего никогда не делали. По всей стране объявили период нерабочих дней. Как показало дальнейшее развитие ситуации, мы сделали это своевременно и обоснованно. И добились главного — сохранили человеческие жизни.

В каждом регионе ситуация складывалась по-разному. Субъекты получили дополнительные полномочия, чтобы определить тактику действий», — сказал Путин.