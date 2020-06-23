Лебедева: Ласицкене в будущем должна возглавить ВФЛА

Бывший вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Татьяна Лебедева поделилась мнением ситуации в организации. Олимпийская чемпионка 2004 года по прыжкам в длину полагает, что в будущем возглавить организацию должна трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.
Сегодня, 23 июня, Ласицкене вместе с другими легкоатлетами Сергеем Шубенковым и Анжеликой Сидоровой опубликовала открытое письмо к президенту России Владимиру Путину. Спортсмены выразили обеспокоенность в связи со сложившейся ситуации в лёгкой атлетике в России.
«Я, вообще, вижу, что Мария Ласицкене в будущем должна возглавить федерацию. Она в последнее время развернула активную деятельность, высказывает свою позицию и мнение. Её поддержат и Шубенков, и Анжелика. Такие лидерские качества, как у Марии, и должны быть в президенте ВФЛА. Нужно отстаивать, что главное – именно спортсмены, а не чиновники. А если ты не можешь решить проблему – признайся в этом и дай дорогу тем, кто сможет», — цитирует Лебедеву РИА «Новости».
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