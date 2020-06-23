Путин предложил в июле выплатить каждому ребёнку до 16 лет по 10 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам, рассказав о борьбе с пандемией коронавируса. Глава государства сообщил о новых мерах поддержки соотечественников во время кризиса. Также Путин рассказал о введении режима самозанятых.

«Считаю необходимым в июле выплатить каждому ребёнку до 16 лет по 10 тысяч рублей.

Статус самозанятого можно ввести не с 18, а с 16 лет. С 1 июля на территории России появится режим самозанятых. Часто вчерашние школьники составляют костяк современных компаний.

Прошедшие месяцы стали временем масштабных вызовов и трудных испытаний. Мы твёрдо решили, что на первом плане — человек и его жизнь. Главное — сберечь людей, а остальное приложится. Эпидемия ещё не закончилась. Нам ещё предстоит додавить эту заразу. Все трудности преодолев», — сказал Путин.