Четырёхкратный чемпион мира по прыжкам с трамплина Малыш заразился коронавирусом
Спортивный директор сборной Польши по прыжкам с трамплина Адам Малыш сообщил, что у него обнаружили коронавирус. По словам четырёхкратного чемпиона мира, он решил заняться здоровьем после контактирования с больным человеком.
«После того как один человек, с которым недавно контактировал, сдал тест на коронавирус и получил положительный результат, я тоже решил провериться. Выяснилось, что и я заразился коронавирусом.
К счастью, болезнь протекает без симптомов. Надеюсь, что всё так будет и дальше», — написал Малыш на своей странице в «Фейсбуке».
Польский спортсмен завершил карьеру в 2011 году. Помимо четырёх золотых медалей чемпионата мира он обладатель Кубка мира и четырёх медалей Олимпийских игр.
В России за сутки коронавирусом заразилось 7425 человек, отмечено 153 летальных исхода
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