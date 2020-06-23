Четырёхкратный чемпион мира по прыжкам с трамплина Малыш заразился коронавирусом

Спортивный директор сборной Польши по прыжкам с трамплина Адам Малыш сообщил, что у него обнаружили коронавирус. По словам четырёхкратного чемпиона мира, он решил заняться здоровьем после контактирования с больным человеком.

«После того как один человек, с которым недавно контактировал, сдал тест на коронавирус и получил положительный результат, я тоже решил провериться. Выяснилось, что и я заразился коронавирусом.

К счастью, болезнь протекает без симптомов. Надеюсь, что всё так будет и дальше», — написал Малыш на своей странице в «Фейсбуке».

Польский спортсмен завершил карьеру в 2011 году. Помимо четырёх золотых медалей чемпионата мира он обладатель Кубка мира и четырёх медалей Олимпийских игр.