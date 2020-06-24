Красавица-волейболистка: почему девушки унижаются перед мужчинами? Где ваши мозги?!

Представительница Казахстана волейболистка Татьяна Демьянова, получившая широкую известность благодаря своей яркой внешности, обратилась в «Инстаграме» к подписчицам. По мнению спортсменки, многие современные девушки не всегда адекватно ведут себя с мужчинами.

«Знаете, хочется сказать «девушкам»: «Ну где твои мозги?!» Я всё чаще и чаще стала обращать внимание на то, как странно ведут себя девушки по отношению к противоположному полу. Да, именно странно. Причина тому либо одиночество, либо сумасшествие, либо сумасшествие на фоне одиночества. Другого объяснения этому я придумать не могу.

Почему девушка унижается перед мужчиной? Почему так происходит? Где чувство собственного достоинства? Если даме дали от ворот поворот в любовных отношениях — отпустите. Простите и отпустите. Но никогда — слышите, никогда — не унижайтесь перед мужчиной. Ваша ценность как женщины сразу падает.

Мужчина по своей природе охотник. Добыча — его главная цель. И даже если после ваших унижений мужчина к вам вернётся, знайте, это ненадолго, а вернее сказать, до первой юбки.

Мужчина не будет с той, которая берёт его слезами. Он будет с той, которую надо добиваться ежедневно, ежечасно, ежесекундно! Так что, девчата, научитесь ценить и уважать себя, а то аж противно», — написала она в своём «инстаграме».

Если у вас не отображается фото Демьяновой, посмотреть, как она выглядит, можно в её «инстаграме»: здесь и здесь.