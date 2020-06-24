Министр спорта Матыцин отреагировал на открытое письмо легкоатлетов к Путину

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отреагировал на публикацию открытого письма Марии Ласицкене, Сергея Шубенкова и Анжелики Сидоровой в адрес президента России Владимира Путина.
Напомним, спортсмены обратились к Путину в связи с ситуацией в российской лёгкой атлетике. Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) из-за ситуации с допингом. До 1 июля ВФЛА должна выплатить $ 11,6 млн штрафа.
«Я письма президенту не комментирую. Мы защищаем интересы чистых спортсменов и делаем всё необходимое для того, чтобы даже в нейтральном статусе World Athletics не нарушила их права по участию в соревнованиях.
Это никак не связано с теми санкциями, которые были предложены World Athletics по отношению к федерации. Нейтральные спортсмены в соответствии с уставом World Athletics имеют право индивидуально подавать заявки, и World Athletics, я считаю, должна обязательно соблюдать устав и допускать наших нейтральных спортсменов для участия в международных соревнованиях», — цитирует Матыцина «Р-Спорт».
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