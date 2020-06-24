«Провокация». Директор «Факела» — об инциденте с волейболистом, который напал на водителя

Директор волейбольного клуба «Факел» Николай Капранов отреагировал на инцидент с волейболистом Александром Кимеровым, который напал на водителя.

«Ну, Александр у нас попал в очередную неприятную историю. Позиция клуба такова, что поведение — неприемлемое для спортсмена, мы взяли паузу на разбор ситуации.

Но чтобы быть объективными, кто прав, а кто виноват, должны решить соответствующие органы. По моему мнению, Саша действительно не прав, но, я думаю, вторая сторона не белая и пушистая, и ситуация однозначно была спровоцирована. Пусть органы выявляют, кто прав, кто виноват. Ну а мы со своей стороны проведём разъяснительную работу, и будет дисциплинарное наказание», — приводятся слова Капранова на сайте телерадиокомпании «Ямал-Регион».

Напомним, ранее стало известно, что Кимеров напал на водителя автомобиля в Москве. В оппоненты он выбрал водителя, воспользовавшегося услугами каршеринга. Спортсмена рассердило, что машина перед ним двигалась не по центру полосы и не дала ему проехать на светофоре. За это диагональный новоуренгойского «Факела» начал преграждать путь своей иномаркой, требуя остановиться и поговорить. В районе улицы «Татьянин Парк» Кимеров вышел из машины, ногой сбил боковое зеркало и помял оппоненту дверь. Рулевой каршеринга пытался вызвать полицию и был на связи с диспетчером, пока его преследовал Кимеров. В итоге ему удалось уехать, пострадавший направился в отдел и написал заявление о порче имущества.

Видео с места событий можно посмотреть на «Чемпионате».