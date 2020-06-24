США могут прекратить финансировать ВАДА, если организация откажется от реформ

Управление по борьбе с наркотиками, которое входит в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, призвало конгресс США рассмотреть возможность прекращения финансирования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в случае, если организация не сможет принять меры по своему реформированию. Об этом сообщает издание Washington Post, ссылаясь на доклад ведомства, поданный в конгресс США.
«Американские налогоплательщики должны получать ощутимые результаты в ответ на свои вклады в ВАДА в виде чистого спорта, честной игры, эффективного администрирования мировой антидопинговой системы и пропорционального голосования при принятии решений ВАДА», — кроме того отмечается в докладе.
Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал конфликт ВАДА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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