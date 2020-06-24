Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

США могут прекратить финансировать ВАДА, если организация откажется от реформ

США могут прекратить финансировать ВАДА, если организация откажется от реформ
Другие / Прочие виды спорта 0

Управление по борьбе с наркотиками, которое входит в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, призвало конгресс США рассмотреть возможность прекращения финансирования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в случае, если организация не сможет принять меры по своему реформированию. Об этом сообщает издание Washington Post, ссылаясь на доклад ведомства, поданный в конгресс США.

«Американские налогоплательщики должны получать ощутимые результаты в ответ на свои вклады в ВАДА в виде чистого спорта, честной игры, эффективного администрирования мировой антидопинговой системы и пропорционального голосования при принятии решений ВАДА», — кроме того отмечается в докладе.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал конфликт ВАДА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Вмешательство в Олимпийскую хартию». Глава ОКР Поздняков — о конфликте ВАДА с РУСАДА
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020