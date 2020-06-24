Нью-Йоркский марафон отменили из-за коронавируса

Организаторы Нью-Йоркского марафона заявили о его отмене в 2020 году. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса — власти американского города не желают рисковать здоровьем участников, сообщается на официальном сайте соревнований.



«Несмотря на то что марафон является знаковым и любимым событием нашего города, я аплодирую организаторам за то, что они поставили на первое место здоровье и безопасность как зрителей, так и бегунов. Мы с нетерпением ожидаем проведения 50-го пробега в ноябре 2021 года», — заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.



Нью-Йоркский марафон отменён не впервые за свою 50-летнюю историю. В 2012 году забег не состоялся из-за последствий урагана «Сэнди».



Лишь однажды марафон выигрывал российский спортсмен — в 2000 году первой финишную ленту пересекла Людмила Петрова.

Впервые за 124-летнюю историю отменён Бостонский марафон