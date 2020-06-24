Нью-Йоркский марафон отменили из-за коронавируса

Организаторы Нью-Йоркского марафона заявили о его отмене в 2020 году. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса — власти американского города не желают рисковать здоровьем участников, сообщается на официальном сайте соревнований.
«Несмотря на то что марафон является знаковым и любимым событием нашего города, я аплодирую организаторам за то, что они поставили на первое место здоровье и безопасность как зрителей, так и бегунов. Мы с нетерпением ожидаем проведения 50-го пробега в ноябре 2021 года», — заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
Нью-Йоркский марафон отменён не впервые за свою 50-летнюю историю. В 2012 году забег не состоялся из-за последствий урагана «Сэнди».
Лишь однажды марафон выигрывал российский спортсмен — в 2000 году первой финишную ленту пересекла Людмила Петрова.
- 24 июня 2020
-
19:24
-
18:16
-
16:10
-
15:23
-
14:57
-
13:00
-
11:00
-
10:47
-
09:42
-
09:15
- 23 июня 2020
-
22:53
-
22:41
-
21:03
-
18:04
-
17:52
-
17:27
-
17:14
-
15:58
-
14:00
-
12:59
-
12:11
-
12:00
-
11:29
-
10:36
-
09:44
-
00:59
-
00:40
- 22 июня 2020
-
22:19
-
18:00
-
17:49
-
17:05
-
16:51
-
15:41
-
15:30
-
15:00