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Нью-Йоркский марафон отменили из-за коронавируса

Нью-Йоркский марафон отменили из-за коронавируса
Другие / Лёгкая атлетика 0

Организаторы Нью-Йоркского марафона заявили о его отмене в 2020 году. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса — власти американского города не желают рисковать здоровьем участников, сообщается на официальном сайте соревнований.

«Несмотря на то что марафон является знаковым и любимым событием нашего города, я аплодирую организаторам за то, что они поставили на первое место здоровье и безопасность как зрителей, так и бегунов. Мы с нетерпением ожидаем проведения 50-го пробега в ноябре 2021 года», — заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Нью-Йоркский марафон отменён не впервые за свою 50-летнюю историю. В 2012 году забег не состоялся из-за последствий урагана «Сэнди».

Лишь однажды марафон выигрывал российский спортсмен — в 2000 году первой финишную ленту пересекла Людмила Петрова.

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