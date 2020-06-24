Впервые за 46 лет отменено проведение Берлинского марафона

Организаторы Берлинского марафона заявили о его отмене в 2020 году. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса — власти Германии не желают рисковать здоровьем участников. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.
«Терпение — одно из главных и необходимых качеств наших дней. Регулярно нам приходится сталкиваться с различными ситуациями, выход из которых найти не так просто.
В условиях пандемии коронавируса нашей команде пришлось набраться терпения и размышлять над множеством различных вариантов проведения марафона в 2020 году. Спасибо за терпение и вам.
Увы, как бы мы ни старались, провести Берлинский марафон в этом году невозможно. Веселье, радость, здоровье и успех — именно такие ассоциации должен вызывать наш забег. В настоящий момент этого гарантировать не сможет никто», — говорится в обращении организаторов.
Берлинский марафон отменён впервые за свою 46-летнюю историю. Забег должен был состояться 26 и 27 сентября.
Ранее стало известно об отмене Нью-Йоркского и Бостонского марафонов.
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