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Клебо: нам всем есть чему поучиться у Большунова. Он делает верно невероятно много вещей

Клебо: нам всем есть чему поучиться у Большунова. Он делает верно невероятно много вещей
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился своим мнением о прогрессе россиянина Александра Большунова.

«Александр прошёл путь от лучшего лыжника в спринте до лучшего на дистанции. В прошлом сезоне он был лучшим универсалом, это бесспорно.

Судя по его бегу «классикой», он делает верно невероятно много вещей и нам есть чему поучиться. Впрочем, нужно искать и собственные решения. Большунов определённо во многом тренируется правильно, это видно всем», — цитирует Клебо TV2.

Большунов — четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» — 2019/2020. По итогам сезона-2019/2020 Александр стал обладателем «Большого хрустального глобуса».

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