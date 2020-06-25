Призёрку Паралимпиады-2012 нашли мёртвой в океане
60-летняя американская спортсменка Анжела Мадсен, которая на Паралимпийских играх 2012 года завоевала бронзовую медаль в толкании ядра, найдена мёртвой в океане. Об этом сообщает Guardian.
Мадсен хотела стать первой женщиной в мире с параличом нижней части тела, которая пересекла Тихий океан в одиночку. Она покинула побережье Калифорнии на лодке в апреле.
«Вынуждена сообщить, что Анжела Мадсен не попадёт на Гавайи. Спасательный самолет видел Анжелу в воде, по-видимому, мёртвой, но не смог передать эту информацию из-за плохого покрытия спутника.
Она перестала отвечать на сообщения с воскресенья. Я посмотрела на трекинг, и не было похоже, чтобы она управляла лодкой, скорее, лодка дрейфовала», — рассказала её партнёрша Дебра.
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