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Канада и Германия потребовали разрешить политические акции на Олимпиадах

Канада и Германия потребовали разрешить политические акции на Олимпиадах
Другие / Прочие виды спорта 0

Канадский центр спортивной этики и Комиссия спортсменов НОК Германии призвали Международный олимпийский комитет (МОК) разрешить проведение политических акций на Олимпийских играх, предложив внести изменения в соответствующую статью Олимпийской хартии. Об этом сообщает CBC.

Ранее с подобной инициативой выступили представители Национального олимпийского комитета США. Президент МОК Томас Бах пообещал, что оценит это предложение после консультаций с комиссией спортсменов.

Напомним, в настоящее время широкой популярностью пользуется движение Black Lives Matter, зародившееся на фоне гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в результате действий полицейского, задержавшего его.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на те же даты в 2021 году.

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