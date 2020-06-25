Канада и Германия потребовали разрешить политические акции на Олимпиадах

Канадский центр спортивной этики и Комиссия спортсменов НОК Германии призвали Международный олимпийский комитет (МОК) разрешить проведение политических акций на Олимпийских играх, предложив внести изменения в соответствующую статью Олимпийской хартии. Об этом сообщает CBC.

Ранее с подобной инициативой выступили представители Национального олимпийского комитета США. Президент МОК Томас Бах пообещал, что оценит это предложение после консультаций с комиссией спортсменов.

Напомним, в настоящее время широкой популярностью пользуется движение Black Lives Matter, зародившееся на фоне гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в результате действий полицейского, задержавшего его.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на те же даты в 2021 году.