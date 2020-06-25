ВАДА отреагировало на возможное прекращение финансирования со стороны США

Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) прокомментировали информацию о том, что управление по борьбе с наркотиками, которое входит в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, призвало конгресс США рассмотреть возможность прекращения финансирования агентства в случае, если организация не сможет принять меры по своему реформированию.

«ВАДА не могут управлять только самые богатые страны. Спортсмены, которые соревнуются со спортсменами из США, приезжают со всего мира, и ради объективности по отношению к американским спортсменам мы хотим обеспечить условия, при которых их конкуренты будут подчиняться тем же строгим правилам, что и они. Чтобы это произошло, необходимо обеспечить представительство всех регионов мира.

Представление о том, что страны должны быть представлены пропорционально количеству денег, которые они перечисляют, не имеет смысла. Распределение мест исключительно среди самых крупных спонсоров лишит большинство стран мира представительства в совете учредителей или исполкоме и не будет соответствовать международной практике. Поддержат ли американцы то, что все члены конгресса США будут только из самых богатых штатов?» — приводит заявление ВАДА Reuters.