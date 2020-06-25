Юлия Ефимова показала фото в лифчике и коротких шортах

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» новую фотографию, объяснив при этом подписчикам, почему в последнее время редко появляется в соцсетях. Напомним, недавно спортсменка совершила путешествие по Северной Америке.
«Ребята, со мной всё хорошо. Все, кто потерял. Я просто прихожу в себя после нашего трипа. Бытовуха в глаз попала», — подписала Ефимова фотографию, на которой она одета в лифчик и короткие шорты.
Фото: https://www.instagram.com/pryanya93/?hl=ru
Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов: 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
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