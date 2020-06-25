Депутат Свищёв поможет ВФЛА и попросит для неё денег у частных компаний

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв заявил, что намерен обратиться к частным компаниям с целью собрать сумму, необходимую для оплаты штрафа Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), наложенного Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).

Напомним, ВФЛА временно лишена членства в World Athletics из-за ситуации с допингом. В марте 2020 года World Athletics оштрафовала ВФЛА на $ 10 млн (5 из них условно) за ситуацию с допинговым скандалом. World Athletics намерена выдавать российским легкоатлетам нейтральный статус только после оплаты ВФЛА штрафа в размере $ 5 млн, которые должны быть выплачены до 1 июля.

«Штраф для ВФЛА в размере $ 5 млн, разумеется, огромная сумма. Необходимо найти финансовые ресурсы для её выплаты, возможно, с привлечением внебюджетных источников. Лёгкая атлетика перспективна с точки зрения спонсорства и меценатства, уверен, что многие мировые бренды заинтересованы в сотрудничестве с нашей федерацией и отдельными спортсменами.

На мой взгляд, нужно обратиться к компаниям, торгующим мировыми спортивными брендами в России. Наша сборная их активно использует, граждане их покупают, так почему бы им не протянуть руку помощи ВФЛА? Тем более что, учитывая оборот продукции, для них речь не идёт об астрономической сумме. Я намерен обратиться к ним, чтобы эти компании рассмотрели возможность оказания помощи ВФЛА в выплате штрафа», — цитирует Свищёва «Р-Спорт».