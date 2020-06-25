Карпов рассказал, чем различаются Каспаров и Крамник

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал, в чём, по его мнению, состоят отличия между Гарри Каспаровым и Владимиром Крамником, 13-м и 14-м чемпионами мира соответственно.
«Владимир не смущается играть позиции с небольшим перевесом, равные позиции. В отличие, скажем, от Гарри Каспарова, который всегда предпочитал иметь дебютную инициативу. Крамника этот вопрос не так волновал, и в этом его большое преимущество. У него есть глубина познания шахмат и умение реализовывать те небольшие преимущества, которые он умеет накапливать», — цитирует Карпова «Р-Спорт».
Карпов добавил, что Крамник, который в январе 2019 года объявил о завершении карьеры, вернётся в топ-10 рейтинга ФИДЕ, если пожелает возобновить карьеру.
«Конечно, после такого большого перерыва сложно сразу вернуться в большие шахматы. Но потенциал и знания Владимира Борисовича позволяют рассчитывать на возвращение в число первых 10 шахматистов мира», — сказал он.
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