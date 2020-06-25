Скончался заслуженный тренер СССР по борьбе Степан Казарян

На 85-м году жизни ушёл из жизни заслуженный тренер СССР, кавалер Золотого ордена FILA, известный борцовский арбитр Степан Казарян. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России.



«Федерация спортивной борьбы России, тренеры и спортсмены сборных команд по вольной, женской и греко-римской борьбе выражают свои искренние соболезнования родным и близким Степана Казаряна. Глубоко скорбим вместе с вами!» — сообщается на официальном сайте ФСБР.



На протяжении 40 лет Казарян выступал в роли судьи на различных соревнованиях, входил в судейскую комиссию Международной федерации объединенных стилей борьбы.



Кроме того, Казарян работал тренером сборной Армянской СССР и сборной Греции.