«Факел» расторг контракт с Кимеровым, который напал на водителя каршеринга

Руководство волейбольного клуба «Факел» приняло решение разорвать контракт с волейболистом сборной России Александром Кимеровым. Об этом сообщил сам игрок в специальном видеообращении.



«Начну сразу с хорошей новости для диванных комментаторов: мы расторгли контракт с ВК „Факел“. Это вынужденная мера, так как подобное поведение недопустимо в спорте, а особенно в волейболе, ведь это интеллектуальный и интеллигентный вид спорта, где не место подобному поведению.



Во-вторых, я не собираюсь как-то оправдываться, так как уже абсолютно во всех источниках я выставлен единоличным быдлом и нарушителем», — цитирует Кимерова Mash.



Ранее стало известно, что Кимеров напал на водителя автомобиля в Москве. В оппоненты он выбрал водителя, воспользовавшегося услугами каршеринга. Спортсмена рассердило, что машина перед ним двигалась не по центру полосы и не дала ему проехать на светофоре. За это диагональный новоуренгойского «Факела» начал преграждать путь своей иномаркой, требуя остановиться и поговорить.



В районе улицы «Татьянин Парк» Кимеров вышел из машины, ногой сбил боковое зеркало и помял оппоненту дверь. Рулевой каршеринга пытался вызвать полицию и был на связи с диспетчером, пока его преследовал Кимеров. В итоге ему удалось уехать, пострадавший направился в отдел и написал заявление о порче имущества.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».