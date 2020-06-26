Путин дал поручение разобраться, почему не реализованы предложения Винер-Усмановой

Президент РФ Владимир Путин поручил главе администрации Сергею Кириенко выяснить, почему до сих пор не реализовано предложение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, которая предложила рассмотреть повышение профессионального уровня отечественных тренеров.
О своей инициативе Винер-Усманова напомнила во время встречи главы государства с членами Общественной палаты.
«Ирина Александровна, я помню, вы поднимали уже неоднократно вопрос, в том числе на Совете по спорту, это касается тренеров, клубов.
Обязательно вернемся к закону — 681 ФЗ, я попрошу Сергея Владиленовича Кириенко взять на заметку и вернуться к этому, Игоря Евгеньевича Левитина привлечь обязательно коллег из Министерства спорта.
Ирина Александровна, мы вернемся обязательно, пообсуждаем, посмотрим, чего не хватает. Я даже не очень понимаю, почему не реализованы ваши предложения», — цитирует Путина ТАСС.
- 26 июня 2020
-
00:19
- 25 июня 2020
-
23:03
-
20:23
-
19:23
-
18:14
-
16:41
-
15:29
-
14:23
-
13:49
-
12:35
-
11:44
-
11:08
-
10:32
-
09:04
-
00:55
- 24 июня 2020
-
22:54
-
21:39
-
19:24
-
18:16
-
16:10
-
15:23
-
14:57
-
13:00
-
11:00
-
10:47
-
09:42
-
09:15
- 23 июня 2020
-
22:53
-
22:41
-
21:03
-
18:04
-
17:52
-
17:27
-
17:14
-
15:58