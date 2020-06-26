Путин дал поручение разобраться, почему не реализованы предложения Винер-Усмановой

Президент РФ Владимир Путин поручил главе администрации Сергею Кириенко выяснить, почему до сих пор не реализовано предложение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, которая предложила рассмотреть повышение профессионального уровня отечественных тренеров.

О своей инициативе Винер-Усманова напомнила во время встречи главы государства с членами Общественной палаты.



«Ирина Александровна, я помню, вы поднимали уже неоднократно вопрос, в том числе на Совете по спорту, это касается тренеров, клубов.



Обязательно вернемся к закону — 681 ФЗ, я попрошу Сергея Владиленовича Кириенко взять на заметку и вернуться к этому, Игоря Евгеньевича Левитина привлечь обязательно коллег из Министерства спорта.



Ирина Александровна, мы вернемся обязательно, пообсуждаем, посмотрим, чего не хватает. Я даже не очень понимаю, почему не реализованы ваши предложения», — цитирует Путина ТАСС.