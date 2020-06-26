Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Путин дал поручение разобраться, почему не реализованы предложения Винер-Усмановой

Путин дал поручение разобраться, почему не реализованы предложения Винер-Усмановой
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент РФ Владимир Путин поручил главе администрации Сергею Кириенко выяснить, почему до сих пор не реализовано предложение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, которая предложила рассмотреть повышение профессионального уровня отечественных тренеров.

О своей инициативе Винер-Усманова напомнила во время встречи главы государства с членами Общественной палаты.

«Ирина Александровна, я помню, вы поднимали уже неоднократно вопрос, в том числе на Совете по спорту, это касается тренеров, клубов.

Обязательно вернемся к закону — 681 ФЗ, я попрошу Сергея Владиленовича Кириенко взять на заметку и вернуться к этому, Игоря Евгеньевича Левитина привлечь обязательно коллег из Министерства спорта.

Ирина Александровна, мы вернемся обязательно, пообсуждаем, посмотрим, чего не хватает. Я даже не очень понимаю, почему не реализованы ваши предложения», — цитирует Путина ТАСС.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020