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Игрок сборной России высмеял автомобилиста, которому ранее разбил машину на дороге. Видео

Игрок сборной России высмеял автомобилиста, которому ранее разбил машину на дороге. Видео
Другие / Волейбол 0

Игрок сборной России бывший диагональный ВК «Факел» Александр Кимеров выложил ролик, где пародирует семью, с которой несколько дней назад у него возник конфликт на одной из столичных дорог.

«Хочу просто приложить видео к моему обращению. Возможно, это внесёт ясность в ситуацию», — так Кимеров представил ролик, опубликованный на телеграм-канале Mash.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее стало известно, что Кимеров в Москве напал на водителя автомобиля. В оппоненты он выбрал водителя, воспользовавшегося услугами каршеринга. Спортсмена рассердило, что машина перед ним двигалась не по центру полосы и не дала ему проехать на светофоре. За это диагональный новоуренгойского «Факела» начал преграждать путь своей иномаркой, требуя остановиться и поговорить.

В районе улицы Татьянин Парк Кимеров вышел из машины, ногой сбил боковое зеркало и помял оппоненту дверь. Рулевой каршеринга пытался вызвать полицию и был на связи с диспетчером, пока его преследовал Кимеров. В итоге ему удалось уехать. Пострадавший направился в полицию и написал заявление о порче имущества.

«Факел» расторг контракт с Кимеровым, который напал на водителя каршеринга
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