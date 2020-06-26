Семериков: холмы немного поднадоели. Хочется равнинки Херенвена какого-нибудь
Российский конькобежец Данила Семериков рассказал, как прошёл первый сбор на базе «Ока» в Тульской области.
«Место хорошее, есть где велосипед крутить, есть всё, что нужно. Масок — в достатке, антисептики — все есть. В масках — в столовую, пока еду набираешь, тоже надеваешь маску, всё по правилам. На тренировке, естественно, без масок. В принципе, всё по условиям хорошо.
Выезжали, как всегда, командой — шлагбаум открывают и поехали. Конечно, старались нигде не останавливаться. Дороги в целом неплохие, многие выросли на таких дорогах. Выезд 6 км не очень, а потом трасса шикарная. Машин там не очень много. Трасса, кстати, холмистая, и холмы немного поднадоели. Хочется равнинки Херенвена какого-нибудь», — приводит слова Семерикова «Р-Спорт».
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