Украинский борец и депутат Жан Беленюк: первый темнокожий мэр Киева? Было бы прикольно

Украинский борец Жан Беленюк, который на Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году завоевал серебряную медаль в греко-римской борьбе, не исключил, что когда-нибудь станет мэром столицы Украины города Киева. В августе 2019 года Беленюк был избран в Верховную раду Украины.

Спортсмена спросили, выставит ли он свою кандидатуру на выборы мэра Киева.

«Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Для меня неожиданностью стало то, что я стал народным депутатом. Через пять лет всё может поменяться. Первый темнокожий мэр столицы Украины — было бы прикольно», — рассказал Беленюк в интервью, размещённом в YouTube-канале Intersport Украина.

29-летний Беленюк — сын гражданина Руанды и украинки. Он становился серебряным призёром Олимпиады-2016, дважды выигрывал чемпионаты мира, завоевал три золотые медали на чемпионатах Европы.