«Люди, мне вас хватило, до свидания». Велогонщица Шмелёва — о жизни после самоизоляции

Серебряный призёр Олимпийских игр в велоспорте россиянка Дарья Шмелёва рассказала, как привыкает к прежней жизни после режима самоизоляции, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Я уже привыкла к одиночеству на самоизоляции, а теперь опять нужно общаться. В общем, вышла из самоизоляции, и кажется, что вокруг теперь людей так много. Иногда даже хочется сказать: «Спасибо, люди, мне вас хватило, до свидания (смеётся).

Но выходить из этого состояния тоже надо. Хотя столько людей, столько людей (смеётся)», — приводит слова спортсменки «Р-Спорт».

При этом Шмелёва подчеркнула, что паники она не испытывает.

«Страхов никаких нет. Было время поразмыслить о том, что я могла потерять, что приобрести за это время. В плане подготовки по первым тренировкам я даже чем-то была довольна — не всё так плохо. Не понимала ведь, насколько я там натренировалась дома: уничтожала себя сама, без тренера. Так что плакать не о чем, но старт с места нужно нарабатывать, и делать это необходимо именно на треке. Надеюсь, всё это быстро вернётся», — сказала она.