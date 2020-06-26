В России за сутки коронавирусом заразилось 6800 человек, отмечено 176 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 6800 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 620 794 человека, из которых выздоровело 384 152. Зафиксировано ещё 176 летальных исходов. За всё время скончался 8781 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 813

Московская область — 390

Ханты-Мансийский АО — 295

Санкт-Петербург — 223

Нижегородская область — 210

Иркутская область — 210

Воронежская область — 193

Свердловская область — 193

Челябинская область — 160

Ямало-Ненецкий АО — 149

Красноярский край — 149

Республика Тыва — 130

Ростовская область — 121

Архангельская область — 115

Саратовская область — 111

Волгоградская область — 110

Ульяновская область — 110

Новосибирская область — 108

Приморский край — 85

Тульская область — 80

Мурманская область — 79

Ставропольский край — 76

Алтайский край — 76

Ивановская область — 75

Хабаровский край — 75

Республика Дагестан — 73

Белгородская область — 72

Карачаево-Черкесская Республика — 72

Брянская область — 71

Пензенская область — 71

Курская область — 70

Кабардино-Балкарская Республика — 65

Томская область — 63

Тюменская область — 61

Омская область — 61

Забайкальский край — 61

Краснодарский край — 60

Оренбургская область — 60

Самарская область — 60

Республика Коми — 58

Чувашская Республика — 58

Пермский край — 58

Тверская область — 55

Владимирская область — 51

Ленинградская область — 50

Республика Башкортостан — 50

Кировская область — 50

Республика Саха (Якутия) — 50

Республика Мордовия — 48

Калужская область — 46

Тамбовская область — 45

Новгородская область — 45

Республика Бурятия — 44

Амурская область — 44

Рязанская область — 43

Смоленская область — 43

Ярославская область — 43

Липецкая область — 40

Орловская область — 40

Астраханская область — 40

Республика Татарстан — 40

Республика Хакасия — 39

Камчатский край — 39

Сахалинская область — 39

Псковская область — 37

Кемеровская область — 34

Республика Адыгея — 30

Республика Ингушетия — 30

Республика Марий Эл — 30

Костромская область — 28

Республика Северная Осетия — 27

Республика Карелия — 24

Удмуртская Республика — 20

Калининградская область — 19

Курганская область — 19

Вологодская область — 18

Республика Калмыкия — 18

Магаданская область — 12

Республика Алтай — 11

Чеченская Республика — 10

Республика Крым — 7

Еврейская АО — 5

Севастополь — 5

Ненецкий АО — 1

Чукотский АО — 1.