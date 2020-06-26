В России за сутки коронавирусом заразилось 6800 человек, отмечено 176 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 6800 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 620 794 человека, из которых выздоровело 384 152. Зафиксировано ещё 176 летальных исходов. За всё время скончался 8781 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 813
Московская область — 390
Ханты-Мансийский АО — 295
Санкт-Петербург — 223
Нижегородская область — 210
Иркутская область — 210
Воронежская область — 193
Свердловская область — 193
Челябинская область — 160
Ямало-Ненецкий АО — 149
Красноярский край — 149
Республика Тыва — 130
Ростовская область — 121
Архангельская область — 115
Саратовская область — 111
Волгоградская область — 110
Ульяновская область — 110
Новосибирская область — 108
Приморский край — 85
Тульская область — 80
Мурманская область — 79
Ставропольский край — 76
Алтайский край — 76
Ивановская область — 75
Хабаровский край — 75
Республика Дагестан — 73
Белгородская область — 72
Карачаево-Черкесская Республика — 72
Брянская область — 71
Пензенская область — 71
Курская область — 70
Кабардино-Балкарская Республика — 65
Томская область — 63
Тюменская область — 61
Омская область — 61
Забайкальский край — 61
Краснодарский край — 60
Оренбургская область — 60
Самарская область — 60
Республика Коми — 58
Чувашская Республика — 58
Пермский край — 58
Тверская область — 55
Владимирская область — 51
Ленинградская область — 50
Республика Башкортостан — 50
Кировская область — 50
Республика Саха (Якутия) — 50
Республика Мордовия — 48
Калужская область — 46
Тамбовская область — 45
Новгородская область — 45
Республика Бурятия — 44
Амурская область — 44
Рязанская область — 43
Смоленская область — 43
Ярославская область — 43
Липецкая область — 40
Орловская область — 40
Астраханская область — 40
Республика Татарстан — 40
Республика Хакасия — 39
Камчатский край — 39
Сахалинская область — 39
Псковская область — 37
Кемеровская область — 34
Республика Адыгея — 30
Республика Ингушетия — 30
Республика Марий Эл — 30
Костромская область — 28
Республика Северная Осетия — 27
Республика Карелия — 24
Удмуртская Республика — 20
Калининградская область — 19
Курганская область — 19
Вологодская область — 18
Республика Калмыкия — 18
Магаданская область — 12
Республика Алтай — 11
Чеченская Республика — 10
Республика Крым — 7
Еврейская АО — 5
Севастополь — 5
Ненецкий АО — 1
Чукотский АО — 1.
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