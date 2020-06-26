Скончался призёр Олимпиады-1964 по лыжным гонкам Иван Утробин. Ему было 86 лет

Бронзовый призёр Олимпийских игр, многократный чемпион СССР по лыжным гонкам Иван Утробин скончался в возрасте 86 лет, сообщается на официальном сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Причины смерти не уточняются.

«Вчера, 25 июня, на 87-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам… Иван Степанович Утробин. Человек, которого весь лыжный мир за огромные объёмы тренировок уважительно называл великим тружеником, который своими руками создал лыжные круги в подмосковном Красногорске. ФЛГР выражает соболезнования всем родным и близким», — отмечается в сообщении ФЛГР.

Утробин завоевал бронзу в эстафете на Зимних Олимпийских играх 1964 года в австрийском Инсбруке. Также он стал бронзовым призёром в этой же дисциплине на чемпионате мира 1962 года в финском Лахти.