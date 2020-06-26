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«Вкусная конфетка». Подписчикам понравилось фото Каролины Севастьяновой в чёрном наряде

«Вкусная конфетка». Подписчикам понравилось фото Каролины Севастьяновой в чёрном наряде
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала в «Инстаграме» новую фотографию. На снимках спортсменка, одетая в чёрное платье, позирует перед зеркалом.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.

Подписчикам спортсменки понравилась её фотография. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.

«Сладость».
«Вкусная конфетка».
«Ага, съел бы».
«У тебя идеальное лицо».

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

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