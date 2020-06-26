Вяльбе: Клебо как легко ранимый человек расстроился и не поздравил Большунова с победой
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала вручение Александру Большунову «Большого хрустального глобуса» за победу в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам. Торжественная церемония состоялась в Москве сегодня, 26 июня. Изначально она должна была пройти сразу по окончании сезона, но из-за пандемии коронавируса её перенесли.
«Главный соперник Саши Йоханнес Клебо расстроился и как легко ранимый человек не смог поздравить Сашу с победой. А в целом зачем ждать от них поздравления? Надо самим радоваться. У нас вид спорта очень тяжёлый. Не зря говорят, что лыжники, как лошади», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».
Ранее Большунов рассказал, что с завоеванием Кубка мира его поздравил только один соперник.
Большунов рассказал, что с завоеванием Кубка мира его поздравил только один соперник
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