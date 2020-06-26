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Елена Вяльбе: стараюсь спортсменам не действовать на нервы

Елена Вяльбе: стараюсь спортсменам не действовать на нервы
Другие / Лыжный спорт 0

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов, как и другие спортсмены сборной России, нацелен на результат.

«Я никогда не ставлю перед спортсменами цели, стараюсь их лишний раз не напрягать, не отвлекать. Команда очень целеустремленная, особенно Саша Большунов. Мне кажется, ему это только лишним будет.

Стараюсь спортсменам не действовать на нервы, у них есть тренеры, с которыми они практически ежедневно общаются. Я человек маленький, могу только гордиться этими результатами или расстраиваться, когда бывают какие-то неудачи. Знаю целеустремлённость своих спортсменов, уверена, они все нацелены на чемпионат мира, на Кубок мира. Знаю, что все те, кто стремится стать чемпионами, находят возможность тренироваться, чтобы прийти к главному старту в нужной форме», — приводит слова Вяльбе Sport24.

Фото можно посмотреть на странице Елены Вяльбе в «Инстаграме».

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