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Кимеров, напавший на водителя в Москве, дисквалифицирован на два года условно

Кимеров, напавший на водителя в Москве, дисквалифицирован на два года условно
Другие / Волейбол 0

Исполком Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) дисквалифицировал игрока сборной России и новоуренгойского «Факела» Александра Кимерова на два года условно.

«За совершение во внесоревновательный период дисциплинарного проступка, связанного с нарушением морально-этических норм, агрессивным поведением и оскорбительными высказываниями, повлекшего за собой распространение в СМИ сведений, негативно влияющих на репутацию ВФВ, клубов, и волейбола, как вида спорта в целом», — так сформулирована причина в решении исполкома, которое приводит пресс-служба ВФВ.

Ранее 23-летний игрок Кимеров совершил нападение на водителя, воспользовавшегося услугами каршеринга в Москве. Спортсмена рассердило, что машина перед ним двигалась не по центру полосы и не дала ему проехать на светофоре. За это диагональный начал преграждать путь своей иномаркой, требуя остановиться и поговорить. Кимеров вышел из машины, ногой сбил боковое зеркало и помял оппоненту дверь. Рулевой каршеринга пытался вызвать полицию и был на связи с диспетчером, а после инцидента направился в отделение и написал заявление о порче имущества.

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