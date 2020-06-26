«Финал четырёх» и четвертьфинал гандбольной Лиги чемпионов отменены
Европейская федерация гандбола (ЕГФ) приняла решение отменить «Финал четырёх» женской Лиги чемпионов сезона-2019/2020, а вместе с ним и четвертьфинал, в котором должен был принять участие «Ростов-Дон», сообщает пресс-служба ФГР. Основной причиной стали опасения за здоровье игроков и сотрудников тренерских штабов команд на фоне пандемии коронавируса. «Финал четырёх» должен был пройти в Будапеште с 3 по 6 сентября.
Особо отмечается, что решение о досрочном завершении Лиги чемпионов сезона-2019/2020 не повлияет на старт еврокубкового турнира сезона-2020/2021. Первый тур группового этапа нового сезона запланирован на 12-13 сентября. Участие в главном еврокубке примут две российские команды – «Ростов-Дон» и ЦСКА. Жеребьёвка состоится 1 июля.
ЦСКА получил «уайлд-кард» гандбольной Лиги чемпионов
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