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Гарри Каспаров: если игра в шахматы расистская, то начните играть в Го

Гарри Каспаров: если игра в шахматы расистская, то начните играть в Го
Другие / Шахматы 0

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров раскритиковал Австралийскую радиовещательную корпорацию (ABC), которая в результате проведённого расследования посчитала шахматы расистской игрой. Вывод основан на ответах игроков, которым задавали вопрос: «Являются ли шахматы расистским видом спорта из-за того, что белые фигуры ходят первыми?»

«Если вы обеспокоены тем, что игра в шахматы расистская, то, пожалуйста, начните играть в Го, где чёрные ходят первыми. Лучше так, чем выглядеть глупо, тратя деньги налогоплательщиков на государственную вещательную компанию на такие «расследования», — написал Каспаров на своей странице в «Твиттере».

Причиной расследования стали протесты и беспорядки в американских городах, связанные с расистским скандалом, вызванным гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

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