Рэпер Баста, фанатка в маске и маскот с флагом. Яркие фото матча ЦСКА — «Локомотив-Пенза»

Вчера, 26 июня, в Москве в «Лужниках» в матче второго тура чемпионата России по регби «Локомотив-Пенза» победил в гостях московский ЦСКА со счетом 52:0 (26:0).

«Локомотив-Пенза» одержал вторую победу кряду, для ЦСКА это поражение стало вторым подряд. В другом матче игрового дня московская «Слава» на своем поле проиграла клубу «ВВА-Подмосковье» со счетом 19:46. После двух туров в турнирной таблице лидируют красноярский «Енисей-СТМ», новокузнецкий «Металлург» и «Локомотив-Пенза», в активе которых по восемь очков.

Регулярный чемпионат продлится до 28 августа. В турнире участвуют 10 клубов, каждая команда проведёт по девять матчей. Борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две из которых, занявшие 1-е и 2-е места, получат прямые путёвки в полуфинал. Команды, занявшие места с 3-го по 6-е, по итогам двух матчей (дома и на выезде) определят ещё двух участников полуфинала.

Полуфиналы и финал чемпионата России состоятся уже в 2021 году.

Лучшие кадры матча ЦСКА — «Локомотив-Пенза» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.