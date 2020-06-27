После обращения спортсменов к Путину ВФЛА нашла $5 млн на выплату штрафа World Athletics

Как стало известно «Чемпионату», Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) нашла источник финансирования для оплаты штрафа за многочисленные нарушения антидопинговых правил.
В ближайшее время на счёт World Athletics будет перечислен транш в размере $ 5 млн – это обязательная часть штрафа, которую необходимо оплатить до 1 июля.
О выплате этой суммы с World Athletics договорился ещё прежний руководитель ВФЛА Дмитрий Шляхтин, подписавший все документы. В том случае, если штраф не будет погашен, российские спортсмены не смогут участвовать в международных турнирах даже в качестве нейтральных.
Общая сумма штрафа составляет $ 11,6 млн. $ 5 млн долларов – собственно штраф, $ 5 млн – сумма на депозите в качестве условного штрафа, и $ 1,6 млн — расходы на работу комиссии по восстановлению ВФЛА.
Всероссийская федерация лёгкой атлетики с 13 ноября 2015 года исключена из числа членов World Athletics (бывшая ИААФ) на неопределённый срок. Процесс восстановления ВФЛА осложнился из-за дела вице-чемпиона мира-2017 в прыжках в высоту Даниила Лысенко, пропустившего три допинг-теста и в своё оправдание представившего поддельную медицинскую справку.
В середине июня ВФЛА обращалась к World Athletics с просьбой об отсрочке штрафа, но получила отказ. 23 июня звёзды российской лёгкой атлетики Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились с просьбой о помощи к президенту России Владимиру Путину.
Российские чемпионы в отчаянии: просят у президента $ 11 млн
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