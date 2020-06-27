Александр Большунов: некоторые норвежские болельщики поздравляют, благодарности пишут

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о поддержке норвежских болельщиков. По словам россиянина, выигравшего Кубок мира в минувшем сезоне, после гонок норвежские фанаты благодарят его.

Россиянин под одной из записей в «Инстаграме» оставил надпись на норвежском языке. По словам Большунова, это было сделано для фанатов из Норвегии.

«Это для норвежских болельщиков, потому что их достаточное число. Да-да, некоторые и благодарности пишут. Даже поздравляют, а когда случилась неудача в Тронхейме, они даже извинялись», — цитирует Александра Большунова РИА «Новости».

Из-за пандемии коронавируса сезон в лыжных гонках был завершён досрочно. Организаторы отменили заключительные этапы в Северной Америке.