Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Александр Большунов: некоторые норвежские болельщики поздравляют, благодарности пишут

Александр Большунов: некоторые норвежские болельщики поздравляют, благодарности пишут
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о поддержке норвежских болельщиков. По словам россиянина, выигравшего Кубок мира в минувшем сезоне, после гонок норвежские фанаты благодарят его.

Россиянин под одной из записей в «Инстаграме» оставил надпись на норвежском языке. По словам Большунова, это было сделано для фанатов из Норвегии.

«Это для норвежских болельщиков, потому что их достаточное число. Да-да, некоторые и благодарности пишут. Даже поздравляют, а когда случилась неудача в Тронхейме, они даже извинялись», — цитирует Александра Большунова РИА «Новости».

Из-за пандемии коронавируса сезон в лыжных гонках был завершён досрочно. Организаторы отменили заключительные этапы в Северной Америке.

Александр Большунов назвал переломный момент в триумфальном сезоне
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020