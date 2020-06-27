Российские легкоатлеты обратились с открытым письмом в World Athletics и МОК

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева на своей странице в «Инстаграме» опубликовала письмо российских легкоатлетов президенту World Athletics Себастьяну Коэ, главе комиссии по восстановлению прав ВФЛА Руне Андерсену и президенту МОК Томасу Баху. В письме спортсмены просят допустить чистых российских атлетов до участия в международных соревнованиях вне зависимости от отношений WA с российской Федерацией лёгкой атлетики.
«Друзья, давайте спасём нашу лёгкую атлетику вместе!
⠀
Это открытое письмо от чистых и честных легкоатлетов нашей страны международному сообществу. Очень надеемся, что оно будет подхвачено мировой общественностью и СМИ.
Нельзя допустить повторение сценария 2016 года, когда мы были лишены участия на Олимпийских играх в Рио за ошибки, совершённые определённой группой безответственных лиц. Нельзя допустить вновь коллективную ответственность за так называемое «дело Лысенко».
⠀
Понимаю, сегодня суббота и особого желания напрягаться нет, но только вместе и сообща мы сможем хоть что-нибудь изменить к лучшему», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».
- 27 июня 2020
-
19:04
-
18:48
-
17:29
-
16:15
-
14:17
-
13:19
-
11:48
-
10:49
-
10:30
-
09:42
-
09:13
-
00:05
- 26 июня 2020
-
23:25
-
22:23
-
21:55
-
19:21
-
18:51
-
17:55
-
17:29
-
16:35
-
16:17
-
15:45
-
13:29
-
10:47
-
10:25
-
09:33
-
09:16
-
06:45
-
00:19
- 25 июня 2020
-
23:03
-
20:23
-
19:23
-
18:14
-
16:41
-
15:29