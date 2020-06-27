Российские легкоатлеты обратились с открытым письмом в World Athletics и МОК

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева на своей странице в «Инстаграме» опубликовала письмо российских легкоатлетов президенту World Athletics Себастьяну Коэ, главе комиссии по восстановлению прав ВФЛА Руне Андерсену и президенту МОК Томасу Баху. В письме спортсмены просят допустить чистых российских атлетов до участия в международных соревнованиях вне зависимости от отношений WA с российской Федерацией лёгкой атлетики.



«Друзья, давайте спасём нашу лёгкую атлетику вместе!

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Это открытое письмо от чистых и честных легкоатлетов нашей страны международному сообществу. Очень надеемся, что оно будет подхвачено мировой общественностью и СМИ.

Нельзя допустить повторение сценария 2016 года, когда мы были лишены участия на Олимпийских играх в Рио за ошибки, совершённые определённой группой безответственных лиц. Нельзя допустить вновь коллективную ответственность за так называемое «дело Лысенко».

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Понимаю, сегодня суббота и особого желания напрягаться нет, но только вместе и сообща мы сможем хоть что-нибудь изменить к лучшему», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».