«Разум рисовал слово «смерть». Синхронистка Шишкина прыгнула в воду с 10-метровой высоты

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как впервые совершила прыжок с 10-метровой вышки.

«Переборола страх и выжила. Буквально 2 дня назад прыгнула с 10-метровой вышки в бассейне и не разбилась. Не могу в это поверить, потому что дико боюсь высоты. Причём сделала это два (!) раза.

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Первый раз просто решила забраться и посмотреть вниз, была уверена, что через пару минут благополучно спущусь на 3 метра, которые мне не кажутся такими страшными. Подошла к краю, посмотрела на воду с 10-метровой высоты (это как спрыгнуть с 4-го этажа дома). Мне стало дико страшно. Схватилась за поручни и будто вросла ступнями в шершавое полотно вышки. Разум нарисовал на глади воды слово «смерть».

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Я уж было попятилась к лесенке, чтобы спуститься, но тут раздался звонкий голос девчонок, прыгуний в воду: «Спускаться — плохая примета, если уж залезла, надо прыгать». А как прыгать? Я же разобьюсь, я не смогу! Тело стало каменным, пульс подскочил, а руки стали предательски трястись.

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Короткий инструктаж о поведении в воздухе, при приземлении и как сделать этот единственный шаг в бездну… В голове была мысль, что совершаю самоубийство.

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Ещё минуты две стояла на вышке в окружении чемпионок по прыжкам в воду и под крики «Алла! Алла!» зрителей внизу. Не знаю, что в конечном итоге заставило меня это сделать: вопросительно одобрительные взгляды девчонок или присутствие нашего врача на бортике бассейна, но я шагнула вниз.

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За доли секунды полёта в голове проносится миллион мыслей, а потом молниеносное приземление. Даже ничего не отбила, представляете? Адреналин и радость переполняли. Шок от сделанного и шок от того, что решилась на это, сумела перебороть животный страх. А потом разочарование… Оказывается, первый прыжок не был запечатлён на видео.

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Нет доказательств — не было прыжка, и я пошла прыгать второй раз. Всё ради контента. После этого девчонки сказали, что я настоящий блогер. Кстати, во второй раз было уже не так страшно, но всё равно потрясывало», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».