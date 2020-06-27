Ласицкене: письмо, опубликованное Исинбаевой, я не подписывала и не поддерживаю

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что она не подписывала и не поддерживает открытое письмо российских легкоатлетов в МОК и World Athletics, опубликованное двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой.
В письме содержится просьба защитить и поддержать спортсменов в ситуации, когда они могут лишиться возможности соревноваться на международном уровне, если ВФЛА к 1 июля не выплатит штраф $ 5 млн. По мнению составителей письма, российские легкоатлеты должны иметь возможность получать нейтральный статус, независимо от того, выплатит ВФЛА штраф или нет.
«Не знаю, кто писал это письмо, но я его не подписывала и, как действующий спортсмен, точно не поддерживаю. Оно не конструктивно. Считаю, что делать подобные заявления стоило ещё в марте. А бороться за легкоатлетов в юридическом поле надо было последние несколько лет. Но ничего этого не было. Сейчас наш единственный шанс — выполнить взятые на себя обязательства, включая выплату штрафа в срок. Всё остальное за 3-4 дня до дедлайна выглядит попыткой сорвать все договорённости. Отказом от своих обязательств мы лишь уничтожаем нашу лёгкую атлетику», — приводит слова Ласицкене РИА «Новости».
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