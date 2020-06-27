ФИДЕ не исключает, что второй круг турнира претендентов может пройти не в России

Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский сообщил, что вторая часть турнира претендентов пройдёт осенью, а матч за мировую шахматную корону будет перенесён на весну 2021 года.

«Мы планируем продолжить турнир претендентов в сентябре-октябре и наряду с Россией рассматриваем ещё несколько возможных площадок, которые подтвердили свой интерес к проведению второй половины соревнований.

Конечно, мы не можем быть уверены, но видим, что уже есть несколько стран, которые держат ситуацию под контролем. Тем не менее даже там вводится немало ограничений на переезды, и это одна из причин, по которым мы не спешим утверждать место и даты проведения. Мы твёрдо намерены завершить турнир этой осенью, но всё приходится переиначивать. Открытие границ, визы, вторая волна пандемии, возможность переназначения после объявления — всё это должно быть тщательно продумано. В течение месяца мы сможем принять обоснованное решение, принимая во внимание все возможные препятствия.

В отношении матча за титул чемпиона мира мы пришли к соглашению, что провести его в этом году, как изначально планировалось, невозможно. Сейчас есть два варианта: весна 2021 года и осень 2021-го», — приводит слова Сутовского chess24.

Из-за пандемии коронавируса турнир претендентов в Екатеринбурге был прерван после первого круга. Матч за мировую шахматную корону должен был пройти в декабре.