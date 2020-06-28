«Детка, ты просто космос!» Подписчики оценили растяжку Солдатовой в центре Москвы

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова продемонстрировала свою удивительную растяжку в центре Москвы и попросила подписчиков выбрать лучший кадр.

Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

Выбор оказался невероятно сложном, так как четвёртым Солдатова выставила невероятно уютное фото на набережной Москвы-реки. Приведём некоторые комментарии.

marina_gold13: Ты везде прекрасна!

sovunjatonya: Вы очаровательная и очень позитивная.

egler.ernesto: Саша, королева!

sobolevskaya28: Как всегда неотразима!

igorpalagecha: Такую вещь может сделать только Александра! Восхитительно!

petr_kurganov_man_sport: Чудесная и озорная Сашуляка! У тебя на последнем фото хитрый и красивый взгляд.

alexfaiter: Детка, ты просто космос!