«Детка, ты просто космос!» Подписчики оценили растяжку Солдатовой в центре Москвы

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова продемонстрировала свою удивительную растяжку в центре Москвы и попросила подписчиков выбрать лучший кадр.
Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».
Выбор оказался невероятно сложном, так как четвёртым Солдатова выставила невероятно уютное фото на набережной Москвы-реки. Приведём некоторые комментарии.
marina_gold13: Ты везде прекрасна!
sovunjatonya: Вы очаровательная и очень позитивная.
egler.ernesto: Саша, королева!
sobolevskaya28: Как всегда неотразима!
igorpalagecha: Такую вещь может сделать только Александра! Восхитительно!
petr_kurganov_man_sport: Чудесная и озорная Сашуляка! У тебя на последнем фото хитрый и красивый взгляд.
alexfaiter: Детка, ты просто космос!
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