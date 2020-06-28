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«Детка, ты просто космос!» Подписчики оценили растяжку Солдатовой в центре Москвы

«Детка, ты просто космос!» Подписчики оценили растяжку Солдатовой в центре Москвы
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова продемонстрировала свою удивительную растяжку в центре Москвы и попросила подписчиков выбрать лучший кадр.

Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

Выбор оказался невероятно сложном, так как четвёртым Солдатова выставила невероятно уютное фото на набережной Москвы-реки. Приведём некоторые комментарии.

marina_gold13: Ты везде прекрасна!
sovunjatonya: Вы очаровательная и очень позитивная.
egler.ernesto: Саша, королева!
sobolevskaya28: Как всегда неотразима!
igorpalagecha: Такую вещь может сделать только Александра! Восхитительно!
petr_kurganov_man_sport: Чудесная и озорная Сашуляка! У тебя на последнем фото хитрый и красивый взгляд.
alexfaiter: Детка, ты просто космос!

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