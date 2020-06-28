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«Лучшее место для тату». Фанаты оценили эротическую татуировку Клишиной

«Лучшее место для тату». Фанаты оценили эротическую татуировку Клишиной
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина выложила в «Инстаграме» новые фото, где она позирует на фоне водопада в Атланте (США). Особое внимание подписчиков привлёк третий снимок, на котором виднеется татуировка легкоатлетки.

Девушка уже давно украсила себя таким образом, однако фотографии, на которых видно тату, публикует нечасто. Каждый раз это вызывает споры среди фанатов.

Листайте до третьего фото, чтобы увидеть татуировку Дарьи.

«Красотка Даша», — пишет один из подписчиков.

«Лучшее место для тату», — поддерживает Дарью второй.

«Эротичная татуировка», — согласен с предыдущими комментаторами ещё один пользователь социальной сети.

Впрочем, не все довольны выбором Клишиной.

«Ну вот зачем на попе татуха?» — спрашивает пользователь.

«Чтобы не надоедала», — ответила спортсменка.

Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014).

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