«Булочки сладкие, но где же ананасы?». Губерниев прокомментировал новое фото Ефимовой

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала на своей странице в «инстаграме» новую фотографию.
«Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике», — подписала Ефимова фотографию, где она позирует на одном из пляжей Калифорнии.
Фото доступно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.
Одним из первых, кто оставил комментарий под публикацией, стал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Булочки сладкие… Но где же ананасы?», — написал он, отсылаясь к одному из самых популярных фото в профиле девушки.
«Съели», — ответила пловчиха.
Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех советских и российских пловцов: 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
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